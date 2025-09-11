Європарламент екстрено обговорить вторгнення російських дронів у Польщу

Вторгнення російських дронів у Польщу стане темою екстрених дебатів у Європарламенті 11 вересня.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Європарламенту.

"Умисне порушення російськими дронами польського повітряного простору та те, як ЄС може продемонструвати солідарність із Польщею, стане предметом надзвичайних пленарних дебатів за участю Комісії", – йдеться у повідомленні.

Дебати розпочнуться приблизно об 11:00.

Це питання буде четвертим у порядку денному ранкового засідання.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.

