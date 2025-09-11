Европарламент экстренно обсудит вторжение российских дронов в Польшу

Вторжение российских дронов в Польшу станет темой экстренных дебатов в Европарламенте 11 сентября.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европарламента.

"Умышленное нарушение российскими дронами польского воздушного пространства и то, как ЕС может продемонстрировать солидарность с Польшей, станет предметом чрезвычайных пленарных дебатов с участием Комиссии", – говорится в сообщении.

Дебаты начнутся примерно в 11:00.

Этот вопрос будет четвертым в повестке дня утреннего заседания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что европейские лидеры предложили помощь в укреплении польской противовоздушной обороны.

В Польше говорят, что Швеция срочно отправит в страну средства ПВО и самолеты после беспрецедентного вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.