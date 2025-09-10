Туск: європейські союзники запропонували "конкретну підтримку" ППО Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що європейські лідери під час розмови в середу запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав на Х.

Польський премʼєр підтвердив, що провів розмову з президентами Франції та України, головами урядів Британії, Італії, Німеччини та Нідерландів, а також генеральним секретарем НАТО.

"Я отримав не тільки слова солідарності з Польщею, але й, перш за все, пропозиції щодо конкретної підтримки повітряної оборони нашої країни", – додав Туск.

Він не уточнив, які країни і яку саме допомогу запропонували Польщі у сфері ППО.

Як відомо, пізніше відбудеться розмова президентів США та Польщі Дональда Трампа з Каролем Навроцьким.

Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.

