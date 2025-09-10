У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить засоби ППО та літаки
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що шведська сторона після інциденту з падінням російських дронів пообіцяла надати допомогу з протиповітряною обороною.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі TVN24.
За словами Косіняка-Камиша, день після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами став "вираженням не тільки слів підтримки, але й конкретних заяв".
"Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги, засобів протиповітряної оборони та літаків", – додав він.
Очільник польського Міноборони також сказав, що після активації статті 4 Договору про НАТО Варшава сподівається отримати конкретну допомогу від Альянсу.
Як приклад він навів випадок Туреччини 2003 року, коли біля її кордонів тривала війна в Іраку.
"Тоді створюється спеціальна місія, операція НАТО з посилення безпеки. Ми хочемо зробити те саме для Польщі, і це фактично відбувається. Ці двосторонні консультації розпочалися, є заяви про посилення протягом декількох десятків годин, про постачання конкретного обладнання, конкретних навичок і можливостей", – перерахував польський міністр.
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.
Станом на вечір середи, 10 вересня, на території Польщі вже знайшли уламки 15 безпілотників.
