Австрія виграла в Суді ЄС апеляцію щодо угорської АЕС, яку будуватиме РФ

Суд ЄС скасував за апеляцією Австрії рішення, винесене Судом загальної юрисдикції Європейського Союзу, та анулював рішення Єврокомісії про надання допомоги Угорщині для будівництва двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС "Пакш".

Рішення суду є у розпорядженні "Європейської правди"

Відень у 2018 році подав до суду на Єврокомісію за нездатність забезпечити чесну конкуренцію і стверджував, що державна допомога Угорщини для нової атомної електростанції порушила рівні умови гри в блоці. У 2022 році Суд ЄС нижчої інстанції відхилив цей позов.

Суд постановив, що, незважаючи на значний розмір субсидії (12,5 млрд євро), її обмежена цільова спрямованість не обмежила вплив на рівні правила гри.

Згодом Австрія подала апеляцію до Суду ЄС на рішення Суду загальної юрисдикції.

"Суд ЄС скасував рішення Суду загальної юрисдикції та анулював рішення Комісії про затвердження (субсидії). Суд ЄС, зокрема, вважає, що, всупереч рішенню Суду загальної юрисдикції, Комісія не могла обмежитися з'ясуванням того, чи відповідає допомога, про яку йдеться, правилам ЄС про державну допомогу, а повинна була також з'ясувати, чи відповідає безпосереднє присудження контракту на будівництво двох нових ядерних реакторів правилам ЄС у сфері державних закупівель", – йдеться у рішенні суду.

Суд зазначає, що організація процедури відкритого тендеру для укладення контракту на будівництво інфраструктури може вплинути, серед іншого, на вартість інвестицій, необхідних для такого будівництва, та на властивості цієї інфраструктури.

Крім того, оскільки в рішенні про надання дозволу Комісія дійшла висновку, що в будь-якому випадку пряме присудження будівельного контракту відповідає правилам державних закупівель, це рішення не є достатньо обґрунтованим.

"Одного лише посилання на провадження про порушення, яке Комісія розпочала проти Угорщини у 2015 році щодо прямого присудження будівельного контракту і закрила, дійшовши висновку, що це присудження відповідало правилам державних закупівель, недостатньо, оскільки воно не дає змоги зрозуміти конкретні причини, що призвели до такого висновку", – зазначили у суді.

Нагадаємо, наприкінці літа 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".