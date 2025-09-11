Австрия выиграла в Суде ЕС апелляцию по венгерской АЭС, которую будет строить РФ

Суд ЕС отменил по апелляции Австрии решение, вынесенное Судом общей юрисдикции Европейского Союза, и аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении помощи Венгрии для строительства двух новых ядерных реакторов на площадке АЭС "Пакш".

Решение суда есть в распоряжении "Европейской правды"

Вена в 2018 году подала в суд на Еврокомиссию за неспособность обеспечить честную конкуренцию и утверждала, что государственная помощь Венгрии для новой атомной электростанции нарушила равные условия игры в блоке. В 2022 году Суд ЕС низшей инстанции отклонил этот иск.

Суд постановил, что, несмотря на значительный размер субсидии (12,5 млрд евро), ее ограниченная целевая направленность не ограничила влияние на равные правила игры.

Впоследствии Австрия подала апелляцию в Суд ЕС на решение Суда общей юрисдикции.

"Суд ЕС отменил решение Суда общей юрисдикции и аннулировал решение Комиссии об утверждении (субсидии). Суд ЕС, в частности, считает, что, вопреки решению Суда общей юрисдикции, Комиссия не могла ограничиться выяснением того, соответствует ли помощь, о которой идет речь, правилам ЕС о государственной помощи, а должна была также выяснить, соответствует ли непосредственное присуждение контракта на строительство двух новых ядерных реакторов правилам ЕС в сфере государственных закупок", – говорится в решении суда.

Суд отмечает, что организация процедуры открытого тендера для заключения контракта на строительство инфраструктуры может повлиять, среди прочего, на стоимость инвестиций, необходимых для такого строительства, и на свойства этой инфраструктуры.

Кроме того, поскольку в решении о предоставлении разрешения Комиссия пришла к выводу, что в любом случае прямое присуждение строительного контракта соответствует правилам государственных закупок, это решение не является достаточно обоснованным.

"Одной лишь ссылки на производство о нарушении, которое Комиссия начала против Венгрии в 2015 году относительно прямого присуждения строительного контракта и закрыла, придя к выводу, что это присуждение соответствовало правилам государственных закупок, недостаточно, поскольку оно не позволяет понять конкретные причины, которые привели к такому выводу", – отметили в суде.

Напомним, в конце лета 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".