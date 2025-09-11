Заступник спецпредставника американського президента з питань України Джон Коул заявив, що США хочуть повернути посольство в Мінськ.

Про це він сказав за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, передає БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Представник Дональда Трампа охарактеризував зустріч із Лукашенком як надзвичайно продуктивну.

"Мета нашої взаємодії – це нормалізація двосторонніх відносин між Республікою Білорусь і США. Одна з головних цілей – зробити все, щоб економічна, політична взаємодія між нашими країнами розширювалася і зміцнювалася", – сказав він.

Відносини між Білоруссю і США він назвав хорошими, але не прекрасними. За його словами, можна зробити дуже багато для того, щоб ці відносини далі нормалізувати.

"Ми хочемо повернути наше посольство в Мінськ. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля. Якщо якісь розбіжності і суперечності між нашими країнами є, то нехай вони залишаються десь внизу, їх не треба витягувати на поверхню. Ми готові, і Президент Трамп готовий, зробити все для того, щоб наші взаємини нормалізувати остаточно", – сказав він.

Що стосується повернення посольства США до Мінська, Коул не назвав конкретних дат, оскільки це поки що лежить у площині переговорного процесу.

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання найближчого майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми будемо працювати над цим", – додав він.

Під час цієї ж зустрічі Коул оголосив, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

В середині серпня американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком.

Після цього Лукашенко розвіяв сподівання на масове звільнення в’язнів, про яке просив його президент США.