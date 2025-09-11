США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі

Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Про це на зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком заявив заступник спецпредставника американського президента по питаннях України Джон Коул, передає державне агентство БЕЛТА, передає "Європейська правда".

Коул "абсолютно офіційно" заявив, що США зняли санкції з "Белавіа".

"Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято президентом, який сказав: "Зробіть це негайно", – зазначив він.

За його словами, зараз це рішення, яке вже затверджено, "прийняте всіма відповідними міністерствами і відомствами, які залучені до цієї роботи".

"І Держдепартамент, і Міністерство торгівлі, і Міністерство фінансів, і інші організації, які до цього залучені. Це рішення прийнято", – наголосив Коул.

Також він заявив, що США "дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю".

"Ми дуже хочемо нормалізувати наші двосторонні відносини між Республікою Білорусь і Сполученими Штатами і готові зробити все для того, щоб ця нормалізація відбулася. Зняття санкцій, про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, – це тільки початок. І якщо ми дійдемо правильних рішень у ході нашої дискусії, нашої зустрічі щодо інших осіб, які утримуються, я думаю, що ми зможемо досягти дуже багато на шляху нормалізації", – додав він.

Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком 15 серпня – перед своєю зустріччю з Владіміром Путіним на Алясці.

Після цього Лукашенко розвіяв сподівання на масове звільнення в’язнів, про яке просив його президент США.