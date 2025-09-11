Заместитель спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джон Коул заявил, что США хотят вернуть посольство в Минск.

Об этом он сказал по итогам встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Представитель Дональда Трампа охарактеризовал встречу с Лукашенко как чрезвычайно продуктивную.

"Цель нашего взаимодействия – это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей – сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и укреплялось", – сказал он.

Отношения между Беларусью и США он назвал хорошими, но не прекрасными. По его словам, можно сделать очень многое для того, чтобы эти отношения дальше нормализовать.

"Мы хотим вернуть наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то разногласия и противоречия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и президент Трамп готов, сделать все для того, чтобы наши отношения нормализовать окончательно", – сказал он.

Что касается возвращения посольства США в Минск, Коул не назвал конкретных дат, поскольку это пока лежит в плоскости переговорного процесса.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос ближайшего будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", – добавил он.

Во время этой же встречи Коул объявил, что Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

В середине августа американский президент Дональд Трамп заявил о "замечательной беседе с очень уважаемым" Лукашенко.

После этого Лукашенко развеял надежды на массовое освобождение заключенных, о котором просил его президент США.