США хочуть розширити енергетичні зв'язки з Грецією

Міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум заявив, що Сполучені Штати хочуть розширити свої енергетичні зв'язки з Грецією.

Про це він сказав під час візиту до Афін у четвер, 11 вересня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бургум перебував у Європі цього тижня з метою укладення угод про постачання енергоносіїв, які, як сподіваються США, зміцнять їхній вплив у регіоні та послаблять вплив Росії.

У середу, 10 вересня, Греція оголосила, що консорціум, до якого входить нафтова компанія Chevron, подав заявку на розвідку природного газу в її водах.

"Адміністрація Трампа має кілька цілей у сфері енергетики, і одна з них – енергетична достатність, тобто енергія для наших друзів і союзників, щоб вони не мусили купувати її у наших супротивників", – сказав Бургум прем'єр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу під час зустрічі в Афінах.

Як зазначається, імпорт Грецією скрапленого природного газу з США зріс на 95% у першому півріччі цього року.

Суперечлива морська угода, підписана в 2019 році, ускладнила відносини Греції з Лівією та Туреччиною. Однак деякі з блоків, які цікавлять Chevron, знаходяться біля берегів Криту, поблизу однієї з спірних територій.

Греція розцінила це як мовчазну підтримку США своїх морських кордонів.

"Дуже цікавий збіг, що ви приїхали на наступний день після того, як Chevron офіційно висловив зацікавленість у початку розвідувальних робіт у районах на південь від Криту, підтвердивши суверенні права Грецької Республіки в цій області", – сказав Міцотакіс Бургуму.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист американському президенту Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Водночас президент США у четвер, 4 вересня, заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти.