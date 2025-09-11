США хотят расширить энергетические связи с Грецией

Министр внутренних дел США Дуг Бургум заявил, что Соединенные Штаты хотят расширить свои энергетические связи с Грецией.

Об этом он сказал во время визита в Афины в четверг, 11 сентября, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Бургум находился в Европе на этой неделе с целью заключения соглашений о поставках энергоносителей, которые, как надеются США, укрепят их влияние в регионе и ослабят влияние России.

В среду, 10 сентября, Греция объявила, что консорциум, в который входит нефтяная компания Chevron, подал заявку на разведку природного газа в ее водах.

"Администрация Трампа имеет несколько целей в сфере энергетики, и одна из них – энергетическая достаточность, то есть энергия для наших друзей и союзников, чтобы они не должны были покупать ее у наших противников", – сказал Бургум премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису во время встречи в Афинах.

Как отмечается, импорт Грецией сжиженного природного газа из США вырос на 95% в первом полугодии этого года.

Спорное морское соглашение, подписанное в 2019 году, осложнило отношения Греции с Ливией и Турцией. Однако некоторые из блоков, которые интересуют Chevron, находятся у берегов Крита, вблизи одной из спорных территорий.

Греция расценила это как молчаливую поддержку США своих морских границ.

"Очень интересное совпадение, что вы приехали на следующий день после того, как Chevron официально выразил заинтересованность в начале разведывательных работ в районах к югу от Крита, подтвердив суверенные права Греческой Республики в этой области", – сказал Мицотакис Бургуму.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо американскому президенту Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

В то же время президент США в четверг, 4 сентября, заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти.