Швеція передає Україні 20-й пакет військової допомоги на $982 млн

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю у 9,2 млрд крон (близько $982,5 млн).

Про це повідомило шведське оборонне відомство, пише "Європейська правда".

Йонсон, анонсуючи багатокомпонентний пакет військової допомоги, заявив, що Швеція зараз збільшує військову підтримку України, щоб чинити більший тиск на Росію.

"Більше систем Archer, дронів та боєприпасів будуть корисними на полі бою. Право Європи на мир і свободу необхідно захищати", – наголосив він.

За його словами, до нової поставки військової допомоги ввійшли:

18 гармат Archer та артилерійських боєприпасів, а також безпілотників дальньої дії (загальна вартість – приблизно 3,6 млрд шведських крон);

закупівля берегових радіолокаційних систем, суден постачання, оснащених гранатометами, водолазних камер та кранових вантажівок (загальна вартість – приблизно 2,1 млрд шведських крон).

закупівля боєприпасів, датчиків та систем управління і контролю для вже переданої шведської системи протиповітряної оборони Tridon, обладнання для операцій на авіабазах та датчиків для виявлення безпілотників і роботів (загальна вартість – приблизно 3,5 млрд шведських крон).

Зазначається, що у рамках протиповітряної оборони та космосу шведські збройні сили також надають обладнання та здійснюють відповідні закупівлі та транспортування.

Окрім цього, до пакета входять інвестиції в цивільну оборону, послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS).

Цього ж дня Йонсон заявив, що його країна виділить ще 70 млрд крон (близько $7,47 млрд) на військову підтримку України.

Нещодавно Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Також писали, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.