Швеція за два роки надасть Україні понад $7 млрд на військову підтримку

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна виділяє ще 70 млрд крон (близько $7,47 млрд) на військову підтримку України.

Про це він заявив у четвер, 11 вересня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Йонсон оголосив про виділення близько $7,47 млрд на військову підтримку України протягом найближчих двох років.

За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові артилерійські системи Archer.

Також він наголосив, що його країна готова надати додаткову підтримку Польщі, якщо це буде необхідно.

"Ми негайно зв'язалися з міністром оборони Польщі і заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить зацікавленість у цьому", – сказав Йонсон.

Він зазначив, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО.

"Ми повністю солідарні з Польщею", – додав він.

Нещодавно Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Також писали, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.