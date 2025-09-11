Швеция передает Украине 20-й пакет военной помощи на $982 млн

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о передаче Украине 20-го пакета военной помощи стоимостью 9,2 млрд крон (около $982,5 млн).

Об этом сообщило шведское оборонное ведомство, пишет "Европейская правда".

Йонсон, анонсируя многокомпонентный пакет военной помощи, заявил, что Швеция сейчас увеличивает военную поддержку Украины, чтобы оказывать большее давление на Россию.

"Больше систем Archer, дронов и боеприпасов будут полезны на поле боя. Право Европы на мир и свободу необходимо защищать", – подчеркнул он.

По его словам, в новую поставку военной помощи вошли:

18 пушек Archer и артиллерийских боеприпасов, а также беспилотников дальнего действия (общая стоимость – примерно 3,6 млрд шведских крон);

закупка береговых радиолокационных систем, судов снабжения, оснащенных гранатометами, водолазных камер и крановых грузовиков (общая стоимость – примерно 2,1 млрд шведских крон).

Закупка боеприпасов, датчиков и систем управления и контроля для уже переданной шведской системы противовоздушной обороны Tridon, оборудования для операций на авиабазах и датчиков для обнаружения беспилотников и роботов (общая стоимость – примерно 3,5 млрд шведских крон).

Отмечается, что в рамках противовоздушной обороны и космоса шведские вооруженные силы также предоставляют оборудование и осуществляют соответствующие закупки и транспортировку.

Кроме того, в пакет входят инвестиции в гражданскую оборону, услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS).

В этот же день Йонсон заявил, что его страна выделит еще 70 млрд крон (около $7,47 млрд) на военную поддержку Украины.

Недавно Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Также писали, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставкам в Украину американского оружия.