У Грузії затримали одного з лідерів найбільшої опозиційної партії

Служба державної безпеки Грузії у четвер затримала Левана Хабеїшвілі – одного з лідерів найбільшої опозиційної партії "Єдність – Національний рух", заснованої Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За інформацією грузинських силовиків, Хабеїшвілі затриманий "за звинуваченням у публічній обіцянці грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара".

Це пов'язано з його пропозицією виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться брати участь у розгонах антиурядових мітингів і виконувати інші накази, а також оприлюднять секретні матеріали, пов'язані з їхньою службою.

Лідеру грузинської опозиції загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

У Службі держбезпеки Грузії підтвердили затримання ще одного опозиціонера – Муртаза Зоделава, якому, за інформацією відомства, Хабеїшвілі передав свій телефон, а Зоделава нібито намагався втекти і чинив опір силовикам.

Раніше Леван Хабеїшвілі анонсував "мирну революцію" на 4 жовтня, коли в країні заплановані вибори до органів місцевого самоврядування – які "Єдність – Національний рух" вирішив бойкотувати.

Крім того, останні кілька місяців Хабеїшвілі поширює повідомлення про конфлікти серед лідерів партії влади "Грузинська мрія".

В останні місяці влада Грузії посилила тиск на опозицію, незалежних журналістів та активістів на тлі тривалих антиурядових протестів через відмову від руху в Європейський Союз.

Грузинська влада також почала боротьбу проти організацій громадянського суспільства, які підтримували протести.

