Суд у Грузії заморозив рахунки кількох неурядових організацій "за фінансування протестів"

Тбіліський міський суд заарештував банківські рахунки сімох грузинських неурядових організацій, зокрема, "за фінансування протестів".

Про це повідомляє NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Тбіліський міський суд задовольнив клопотання прокуратури в рамках розслідування "фактів саботажу, сприяння у ворожій діяльності іноземної організації та організації, що перебуває під іноземним контролем, а також мобілізації коштів для діяльності, спрямованої проти конституційного ладу та основ національної безпеки Грузії".

Прокуратура стверджує, що за рахунок НУО здійснювалося оснащення учасників протестів "спецзасобами", у списку вказані протигази, захисні окуляри, маски, перцеві балончики.

Також прокуратура заявляє, що лідери організацій начебто відкрито закликали до "непокори і опору", а їх організаційна і фінансова діяльність "була повністю спрямована на фінансовий захист осіб, причетних до насильницьких дій, і членів їх сімей".

Слідство вважає, що діяльність НУО виходила за рамки статутних цілей і "значна частина отриманих коштів спрямовувалася на фінансування незаконної діяльності".

Згідно із заявою прокуратури, банківські рахунки організацій заморожені, "щоб обмежити подальше нецільове використання коштів".

Серед організацій, у яких суд арештував банківські рахунки: Civil Society Foundation; ISFED (Міжнародне товариство за справедливі вибори та демократію); Institute for Development of Freedom of Information; Democracy Defenders; Georgian Democracy Initiative; Sapari; Центр соціальної справедливості.

Зазначимо, у червні у Грузії заарештували лідера опозиційної коаліції "За зміни" Ніку Гварамію.

Наприкінці цього ж місяця суд визнав винним у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту одного з лідерів грузинської "Коаліції за зміни" – Ніку Мелію. Відтак його засудили до восьми місяців за ґратами.

А на початку липня у Грузії затримали засновника і власника низки великих компаній, зокрема Silk Road Group, Silknet і Euronews Georgia – Георгія Рамішвілі.

Компанії Silknet і Silk Road Group 30 листопада 2024 року – через два дні після початку антиурядових протестів – виступили на підтримку прагнення Грузії до вступу в Європейський Союз.