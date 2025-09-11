ВПС Швеції супроводили російський винищувач над Балтійським морем

Шведські Військово-повітряні сили в середу ідентифікували російський винищувач у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні шведських ВПС на Х.

Авіація Швеції у середу здійснила операцію в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря, зазначається в повідомленні.

Flygvapnets incidentberedskap genomförde under onsdagen insatser i internationellt luftrum över södra Östersjön. JAS 39 Gripen identifierade en rote ryska stridsflyg av typen SU-30. Därefter eskorterades ett ryskt spaningsflyg av typen IL– 20. Flygvapnet står alltid i beredskap. pic.twitter.com/gknvzn9pWT – Flygvapnet (@flygvapnet) September 11, 2025

"Літак JAS 39 Gripen виявив ескадрилью російських винищувачів типу Су-30. Після цього було супроводжено російський розвідувальний літак типу Іл-20", – додали там.

Москва підозрюється у використанні розвідувальних літаків для збору інформації про військову діяльність НАТО на Балтійському узбережжі, зокрема в Польщі, Німеччині, Данії та Швеції.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала напруженою через спроби шпигунства і підозри в диверсіях.

Швеція раніше заявила про різке збільшення у 2025 році перешкод роботі GPS над Балтійським морем з території Росії, що впливає на цивільні літаки.