ВВС Швеции сопроводили российский истребитель над Балтийским морем

Шведские Военно-воздушные силы в среду идентифицировали российский истребитель в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении шведских ВВС на Х.

Авиация Швеции в среду осуществила операцию в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря, отмечается в сообщении.

Flygvapnets incidentberedskap genomförde under onsdagen insatser i internationellt luftrum över södra Östersjön. JAS 39 Gripen identifierade en rote ryska stridsflyg av typen SU-30. Därefter eskorterades ett ryskt spaningsflyg av typen IL– 20. Flygvapnet står alltid i beredskap. pic.twitter.com/gknvzn9pWT – Flygvapnet (@flygvapnet) September 11, 2025

"Самолет JAS 39 Gripen обнаружил эскадрилью российских истребителей типа Су-30. После этого был сопровожден российский разведывательный самолет типа Ил-20", – добавили там.

Москва подозревается в использовании разведывательных самолетов для сбора информации о военной деятельности НАТО на Балтийском побережье, в частности в Польше, Германии, Дании и Швеции.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала напряженной из-за попыток шпионажа и подозрений в диверсиях.

Швеция ранее заявила о резком увеличении в 2025 году помех работе GPS над Балтийским морем с территории России, что влияет на гражданские самолеты.