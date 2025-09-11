Укр Рус Eng

ВВС Швеции сопроводили российский истребитель над Балтийским морем

Новости — Четверг, 11 сентября 2025, 19:09 — Олег Павлюк

Шведские Военно-воздушные силы в среду идентифицировали российский истребитель в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении шведских ВВС на Х.

Авиация Швеции в среду осуществила операцию в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря, отмечается в сообщении.

"Самолет JAS 39 Gripen обнаружил эскадрилью российских истребителей типа Су-30. После этого был сопровожден российский разведывательный самолет типа Ил-20", – добавили там.

Москва подозревается в использовании разведывательных самолетов для сбора информации о военной деятельности НАТО на Балтийском побережье, в частности в Польше, Германии, Дании и Швеции.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала напряженной из-за попыток шпионажа и подозрений в диверсиях.

Швеция ранее заявила о резком увеличении в 2025 году помех работе GPS над Балтийским морем с территории России, что влияет на гражданские самолеты.

