ЗМІ: у Німеччині кажуть про потребу збільшити кількість активних військових на 100 тисяч

Німецькій армії необхідно додати 100 тисяч військовослужбовців до наявних 62 тисяч, щоб відповідати новим цілям НАТО, спрямованим на підвищення готовності до зростання загрози російської агресії.

Про це заявив командувач армії в конфіденційному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters у четвер, передає "Європейська правда".

"Вкрай важливо, щоб армія стала достатньо готовою до війни до 2029 року і забезпечила можливості, які Німеччина пообіцяла (НАТО) до 2035 року", – написав начальник сухопутних військ Альфонс Майс у листі від 2 вересня, адресованому начальнику Генерального штабу Карстену Броєру.

Він сказав, що досягнення цих цілей неможливе за нинішньої затвердженої чисельності особового складу, яка також включає 37 тисяч неактивних військовослужбовців.

Німеччина вже почала збільшувати свої зобов'язання перед союзниками у Східній Європі, не в останню чергу завдяки створенню німецької бригади в Литві чисельністю близько 5000 військовослужбовців і розгортанню військово-морського патруля в Балтійському морі для протидії підводним диверсіям.

Майс закликав до збільшення чисельності особового складу приблизно на 45 тисяч військовослужбовців до 2029 року – року, коли альянс на чолі зі США заявив, що очікує від Росії здатності до широкомасштабного нападу на західних союзників.

Крім того, для досягнення цілей НАТО, узгоджених на саміті в червні, і створення резервів для війни на виснаження, яку Росія веде в Україні, Майс спрогнозував потребу в додаткових 45 тисячах активних військовослужбовців до 2035 року.

Він також закликав до додаткового залучення близько 10 тисяч військовослужбовців для посилення територіальної оборони.

Речник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати цей документ, пославшись на його конфіденційний характер.

Він сказав, що НАТО скоригував свої цілі щодо сил і засобів у відповідь на значно підвищені загрози після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що для досягнення нових цілей НАТО Німеччині знадобиться до 60 тисяч додаткових військовослужбовців у всіх видах збройних сил, в результаті чого майбутня чисельність збройних сил Німеччини, Бундесверу, становитиме близько 260 тисяч осіб.

Однак, за даними міністерства, вони ще не досягли мети у 203 тисяч військовослужбовців, поставленої у 2018 році, і залишаються недоукомплектованими приблизно на 20 тисяч кадрових військовослужбовців.

