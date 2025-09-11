Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі

У Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на проникнення російських дронів до Польщі.

Про це сказав у четвер, 11 вересня, представник уряду, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.

Представник уряду Німеччини заявив, що його країна посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на цей інцидент.

"Окрім наявних зобов’язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд розширить і посилить авіаційне патрулювання над Польщею", – сказав він.

Він додав, що Берлін також активізує підтримку України та працюватиме в межах ЄС над швидким ухваленням 19-го пакета санкцій проти Росії.

Зазначимо, Польща обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю.

Латвія після подій у Польщі тимчасово закрила повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.