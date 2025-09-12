СМИ: в Германии говорят о необходимости увеличить количество активных военных на 100 тысяч

Немецкой армии необходимо добавить 100 тысяч военнослужащих к имеющимся 62 тысячам, чтобы соответствовать новым целям НАТО, направленным на повышение готовности к росту угрозы российской агрессии.

Об этом заявил командующий армией в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters в четверг, передает "Европейская правда".

"Крайне важно, чтобы армия стала достаточно готовой к войне до 2029 года и обеспечила возможности, которые Германия пообещала (НАТО) к 2035 году", – написал начальник сухопутных войск Альфонс Майс в письме от 2 сентября, адресованном начальнику Генерального штаба Карстену Бройеру.

Он сказал, что достижение этих целей невозможно при нынешней утвержденной численности личного состава, которая также включает 37 тысяч неактивных военнослужащих.

Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, не в последнюю очередь благодаря созданию немецкой бригады в Литве численностью около 5000 военнослужащих и развертыванию военно-морского патруля в Балтийском море для противодействия подводным диверсиям.

Майс призвал к увеличению численности личного состава примерно на 45 тысяч военнослужащих к 2029 году – году, когда альянс во главе с США заявил, что ожидает от России способности к широкомасштабному нападению на западных союзников.

Кроме того, для достижения целей НАТО, согласованных на саммите в июне, и создания резервов для войны на истощение, которую Россия ведет в Украине, Майс спрогнозировал потребность в дополнительных 45 тысячах активных военнослужащих к 2035 году.

Он также призвал к дополнительному привлечению около 10 тысяч военнослужащих для усиления территориальной обороны.

Представитель Министерства обороны в Берлине отказался комментировать этот документ, сославшись на его конфиденциальный характер.

Он сказал, что НАТО скорректировал свои цели по силам и средствам в ответ на значительно повышенные угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В июне министр обороны Борис Писториус объявил, что для достижения новых целей НАТО Германии понадобится до 60 тысяч дополнительных военнослужащих во всех видах вооруженных сил, в результате чего будущая численность вооруженных сил Германии, Бундесвера, составит около 260 тысяч человек.

Однако, по данным министерства, они еще не достигли цели в 203 тысяч военнослужащих, поставленной в 2018 году, и остаются недоукомплектованными примерно на 20 тысяч кадровых военнослужащих.

