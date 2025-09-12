Угорщина і Словаччина не протисли виключення шести росіян зі списку санкцій ЄС

Персональні санкції ЄС проти дотичних до агресії Росії проти України погодили у тому числі щодо шести росіян, виключення яких добивалися Угорщина і Словаччина; втім, деяких інших осіб виключили зі списку з "технічних" причин.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили кілька дипломатів держав ЄС.

За словами співрозмовників, шестеро росіян, виключення яких зі списків хотіли Угорщина і Словаччина, все ж залишилися під санкціями.

Компроміс полягає у тому, що спершу хотіли домовитися про їхнє продовження одразу на рік, але у підсумку продовжили на "стандартні" 6 місяців.

Водночас співрозмовники повідомили про "суто технічні виключення" деяких осіб. Наразі невідомо, про кого йдеться, та що стало причиною.

Доповнено. Дипломат однієї з впливових держав ЄС розповів, що йдеться, зокрема, про Павла Єзубова – на підставі рішення Загального суду ЄС від 25 червня 2025 року на його користь.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що країни-члени схвалили продовження персональних санкцій проти Росії.

Перед цим персональні санкції продовжували у березні 2025 року.

Тоді із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.