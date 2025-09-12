Глава МЗС Данії, яка головує в ЄС, заявив про необхідність посилення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен впевнений, що очільник Кремля Владімір Путін "намагається виграти час і відвернути увагу від жорстоких атак" на Україну, а відтак союзники повинні посилити економічний тиск на РФ.

Про це він сказав під час пресконференції з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою у Києві, 12 вересня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Расмуссен, коментуючи переговори щодо мирного врегулювання російсько-української війни, заявив, що Путін "явно намагається виграти час і відвернути увагу від масованих і жорстоких атак на вашу країну".

"І він не повинен досягти успіху. Ви можете розраховувати на те, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зайняла сильну позицію", – акцентував очільник МЗС Данії.

Він наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій.

"Саме тому ми використовуємо наше головування (у ЄС, – Ред.), щоб активно просувати 19-й пакет. Ми повинні обмежити військовий потенціал Росії та її здатність фінансувати війну. І саме тому санкції є ключовим пріоритетом, як я щойно зазначив. Щоб поставити Україну в сильну позицію, ми також повинні посилити військову підтримку", – зазначив він.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 7 вересня, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії, що дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.

А спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні провів перемовини з американською стороною щодо координації санкції проти Росії.

10 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови розповіла президенту України Володимиру Зеленському про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.