Трамп каже про готовність перейти до "другої фази" санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії, що дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп неодноразово погрожував Москві подальшими санкціями, але утримувався від них.

Останні коментарі свідчать про жорсткішу позицію, але Трамп не став говорити, що він прихильний до такого рішення або що може спричинити "другу фазу".

На запитання журналіста в Білому домі, чи готовий він перейти до "другої фази" санкцій проти Росії, Трамп відповів: "Так". Він не став уточнювати, про що саме йдеться.

Обмін думками відбувся після коментарів Трампа в середу, коли він захищав дії, які він вже вжив щодо Росії, в тому числі запровадження штрафних тарифів на індійський експорт, спрямований до США минулого місяця.

"Це коштувало Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це бездіяльністю? І я ще не зробив ні другої, ні третьої фази", – заявив Трамп у середу.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у неділю, що США і Європейський Союз можуть обкласти "вторинними тарифами країни, які купують російську нафту", поставивши російську економіку на межу колапсу і змусивши правителя Росії Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

Китай є основним покупцем російського енергетичного експорту.