Глава МИД Дании, председательствующей в ЕС, заявил о необходимости усиления санкций против РФ

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен уверен, что глава Кремля Владимир Путин "пытается выиграть время и отвлечь внимание от жестоких атак" на Украину, а потому союзники должны усилить экономическое давление на РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой в Киеве, 12 сентября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Расмуссен, комментируя переговоры по мирному урегулированию российско-украинской войны, заявил, что Путин "явно пытается выиграть время и отвлечь внимание от массированных и жестоких атак на вашу страну".

"И он не должен преуспеть. Вы можете рассчитывать на то, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина заняла сильную позицию", – акцентировал глава МИД Дании.

Он отметил необходимость усиления экономического давления на Россию, в частности с помощью санкций.

"Именно поэтому мы используем наше председательство (в ЕС. – Ред.), чтобы активно продвигать 19-й пакет. Мы должны ограничить военный потенциал России и ее способность финансировать войну. И именно поэтому санкции являются ключевым приоритетом, как я только что отметил. Чтобы поставить Украину в сильную позицию, мы также должны усилить военную поддержку", – отметил он.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 7 сентября, что готов перейти ко второй фазе санкций против России, что позволяет предположить, что он находится на грани ужесточения санкций против Москвы или покупателей ее нефти из-за войны в Украине.

А специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, в Вашингтоне провел переговоры с американской стороной по координации санкции против России.

10 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.