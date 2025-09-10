Президентка Єврокомісії розповіла Зеленському про роботу із США над санкціями проти РФ

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – вона розповіла йому про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це стало відомо із соцмереж Зеленського, пише "Європейська правда".

Ввечері 10 вересня Зеленський говорив із фон дер Ляєн, яка поінформувала його про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти РФ.

Також вони обговорили підтримку українських дітей. Під час розмови президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄС допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів.

Зеленський та фон дер Ляєн скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей.

"Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", – додав український президент.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 7 вересня, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії, що дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.

А спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні провів перемовини з американською стороною щодо координації санкції проти Росії.