Норвегія конфіскувала російське риболовецьке судно, яке не захотіло піти з її порту

Норвезький уряд ухвалив рішення конфіскувати російське риболовецьке судно "Азурит" після того, як воно відмовилось покидати порт Ботсфіорд після неодноразових звернень.

Як пише "Європейська правда", про це уряд Норвегії повідомив у пʼятницю.

Російське судно "Азурит" перебувало в порту з травня 2024 року, а в грудні влада наказала йому покинути порт протягом пʼяти днів, визначивши його як таке, що загрожує національній безпеці.

Оскільки екіпаж "Азуриту" відмовився виконувати вказівку вийти, а буксирування судна було невдалим, Норвегія вирішила його конфіскувати.

"Таким чином, Берегова служба може вжити всіх необхідних заходів для його вивезення", – сказала міністерка рибальства та морських справ Норвегії Маріанне Сівертсен Несс.

Рішення про конфіскацію "Азуриту" набуває чинності негайно, йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що влада Норвегії хоче заборонити великогабаритним російським суднам плавати в норвезьких водах без супроводу лоцмана.

Уряд Норвегії також вирішив додати до національного санкційного списку дві російські риболовецькі компанії, проти яких раніше запровадив санкції Європейський Союз.