Норвегія конфіскувала російське риболовецьке судно, яке не захотіло піти з її порту

Новини — П'ятниця, 12 вересня 2025, 16:47 — Олег Павлюк

Норвезький уряд ухвалив рішення конфіскувати російське риболовецьке судно "Азурит" після того, як воно відмовилось покидати порт Ботсфіорд після неодноразових звернень.

Як пише "Європейська правда", про це уряд Норвегії повідомив у пʼятницю.

Російське судно "Азурит" перебувало в порту з травня 2024 року, а в грудні влада наказала йому покинути порт протягом пʼяти днів, визначивши його як таке, що загрожує національній безпеці.

Оскільки екіпаж "Азуриту" відмовився виконувати вказівку вийти, а буксирування судна було невдалим, Норвегія вирішила його конфіскувати.

"Таким чином, Берегова служба може вжити всіх необхідних заходів для його вивезення", – сказала міністерка рибальства та морських справ Норвегії Маріанне Сівертсен Несс.

Рішення про конфіскацію "Азуриту" набуває чинності негайно, йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що влада Норвегії хоче заборонити великогабаритним російським суднам плавати в норвезьких водах без супроводу лоцмана.

Уряд Норвегії також вирішив додати до національного санкційного списку дві російські риболовецькі компанії, проти яких раніше запровадив санкції Європейський Союз.

Норвегія Росія
