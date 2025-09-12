Норвегия конфисковала российское рыболовецкое судно, которое не захотело уйти из ее порта
Норвежское правительство приняло решение конфисковать российское рыболовецкое судно "Азурит" после того, как оно отказалось покидать порт Ботсфьорд после неоднократных обращений.
Как пишет "Европейская правда", об этом правительство Норвегии сообщило в пятницу.
Российское судно "Азурит" находилось в порту с мая 2024 года, а в декабре власти приказали ему покинуть порт в течение пяти дней, определив его как угрожающее национальной безопасности.
Поскольку экипаж "Азурита" отказался выполнять указание выйти, а буксировка судна была неудачной, Норвегия решила его конфисковать.
"Таким образом, Береговая служба может принять все необходимые меры для его вывоза", – сказала министр рыболовства и морских дел Норвегии Марианне Сивертсен Несс.
Решение о конфискации "Азурита" вступает в силу немедленно, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что власти Норвегии хотят запретить крупногабаритным российским судам плавать в норвежских водах без сопровождения лоцмана.
Правительство Норвегии также решило добавить в национальный санкционный список две российские рыболовецкие компании, против которых ранее ввел санкции Европейский Союз.