У Грузії заявили про причетність СБУ до ввезення вибухівки в країну

Служба державної безпеки Грузії в пʼятницю повідомила, що затримані напередодні з вибухівкою українці діяли нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

За даними грузинських силовиків, ввезену до Грузії вибухівку водієві ваговоза, затриманому напередодні, нібито передали співробітники СБУ.

"Встановлено, що на території України співробітники української спецслужби передали вибухову речовину водієві ваговоза Mercedes... Було сказано, що він повинен провезти цю речовину на територію Грузії і передати конкретній особі, вказаній ними", – сказали там.

Під час допиту водій сказав, що віз вибухівку до Росії в межах операції "Павутина-2" – за аналогією з операцією СБУ 1 червня, коли Україна атакувала російські авіабази.

Але у Службі держбезпеки Грузії кажуть, що оперативні матеріали "вказують на єдине кінцеве місце – один з житлових будинків в районі Авлабарі міста Тбілісі", тому там перевіряють "інші версії", зокрема повʼязані з місцевими виборами 4 жовтня.

Нагадаємо, напередодні у Грузії повідомили про затримання двох громадян України за ввезення до Грузії 2,4 кг сильної вибухової речовини гексогену.

Проти затриманих порушили кримінальні справи за статтями про незаконне придбання, зберігання і перевезення вибухових речовин, а також про наркотики.

У травні співробітники Департаменту патрульної поліції МВС Грузії затримали двох громадян України за скоєння наркозлочинів, які передбачають до 20 років або довічне ув'язнення.