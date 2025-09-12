В Грузии заявили о причастности СБУ к ввозу взрывчатки в страну

Служба государственной безопасности Грузии в пятницу сообщила, что задержанные накануне с взрывчаткой украинцы действовали якобы по указанию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

По данным грузинских силовиков, ввезенную в Грузию взрывчатку водителю грузовика, задержанному накануне, якобы передали сотрудники СБУ.

"Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes... Было сказано, что он должен провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими", – сказали там.

Во время допроса водитель сказал, что вез взрывчатку в Россию в рамках операции "Паутина-2" – по аналогии с операцией СБУ 1 июня, когда Украина атаковала российские авиабазы.

Но в Службе госбезопасности Грузии говорят, что оперативные материалы "указывают на единственное конечное место – один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", поэтому там проверяют "другие версии", в частности связанные с местными выборами 4 октября.

Напомним, накануне в Грузии сообщили о задержании двух граждан Украины за ввоз в Грузию 2,4 кг сильного взрывчатого вещества гексогена.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также о наркотиках.

В мае сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.