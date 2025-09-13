Сікорський покепкував з росіян, які плутаються у версіях власної ж брехні

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував російський наратив щодо безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Польський політик зазначає, що Росія спотворює правду в цьому питанні, представляючи різні версії подій.

"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі. Якій російській брехні ми повинні вірити?" – написав Сікорський.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".