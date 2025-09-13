Сикорский посмеялся над россиянами, которые путаются в версиях собственной же лжи

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал российский нарратив о беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Польский политик отмечает, что Россия искажает правду в этом вопросе, представляя различные версии событий.

"Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" – написал Сикорский.

The Russian government suggests that Russian drones breached Poland’s airspace by mistake while the Russian UN ambassador claims it’s a physical impossibility for Russian drones to reach Poland.

Which Russian lie are we supposed to believe? – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2025

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье"Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".