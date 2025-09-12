У Польщі знайшли залишки вже 17 російських дронів

Напередодні польські служби знайшли залишки 17-го російського дрона з числа тих, які 10 вересня вторглися до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Залишки безпілотника знайшли в селі Пшимярки Білгорайського повіту Люблінського воєводства.

Інші безпілотники були виявлені в наступних місцях:

Люблінське воєводство в населених пунктах: Чоснувка (повіт Бяльський), Чесники (пов. Замойський), Вирки (пов. Володавський), Кшивоверба-Колонія (пов. Парчевський), Вогинь (пов. Радзинський); Великий Лан (пов. Володавський), Заблоче-Колонія (пов. Бяльський), Вигалев (пов. Парчевський), Бичавка Тшеча (пов. Люблінський)

у Лодзькому воєводстві в Мнішеку (повіт Опочинський)

у Вармінсько-Мазурському воєводстві: в Олесно (повіт Ельблонг)

у Мазовецькому воєводстві: між Раб'янами та Северином (повіт Венгровський) та в Новому Місті над Піліцою (повіт Груецький).

Сьвєнтокшиське воєводство: у Чижеві Буського повіту, у Соботці Опатівського повіту, у Смикові Келецького повіту.

У ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна.