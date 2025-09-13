Щонайменше 25 осіб постраждали внаслідок вибуху газу в будинку в Мадриді

Щонайменше 25 осіб отримали поранення, троє з них – важкі, а двоє – потенційно важкі, внаслідок вибуху газу, що стався в суботу в Мадриді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Вибух, який стався близько 15:00 на вулиці Мануеля Марото, пошкодив житловий будинок, розташований над приміщенням, та бар Mis Tesoros, розташований поруч. Пожежники вручну розчищають завали через нестабільність будівлі – небезпечно використовувати техніку – яка була евакуйована.

Мешканці постраждалого будинку стверджують, що приміщення, де стався вибух, насправді є житловим. Там проживала пара, яка шість місяців тому з дозволу власника зробила ремонт приміщення, щоб зробити вихід у під'їзд і встановити решітку на вході до приміщення з вулиці. Вибух зруйнував частину під'їзду житлового будинку та одну зі стін згаданого бару, тому перші повідомлення вказували на вибух у барі.

Один зі свідків розповів, як вибухом "зачепило" автомобіль, що в момент вибуху проїжджав повз приміщення: "На нього впала решітка, яка вилетіла, і дивани зсередини. Тому він так сильно пошкодився". Через подальшу "метушню" і дим він не може нічого додати про стан водія. Він також не знає, чи мешканці першого поверху були на місці в той момент. Він стверджує, що бачив сусіда з протилежного під'їзду з пораненою ногою, якій пізніше наклали пов'язку медики.

Інший очевидець запевнив, що бар був повний людей і що в перші хвилини після вибуху всі, хто був поблизу, "зайнялися допомогою тим, хто був всередині". Обидва свідки сходяться на тому, що "був сильний запах газу".

За словами сусідів, які надали інформацію поліції, у будинку проживало загалом 11 сімей: по три на кожному поверсі, пара, яка володіла приміщенням, що вибухнуло, та інша сім'я, яка мешкала у квартирі, побудованій у внутрішньому дворику будинку, в глибині під'їзду та поруч із приміщенням, де стався вибух.

Швидкі допомоги Samur, які надають допомогу більшості постраждалих, припаркувалися в сусідньому парку Амос Асеро. Поліція була змушена перекрити рух транспорту в цьому районі, і її співробітники регулюють рух на прилеглих вулицях.

В німецькому Дюссельдорфі в липні через інцидент з феєрверками на міському ярмарку 19 осіб отримали поранення, четверо з них – важкі.

Перед цим внаслідок вибуху на заправній станції у Римі постраждали понад 20 людей.