По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва газа в доме в Мадриде

По меньшей мере 25 человек получили ранения, трое из них – тяжелые, а двое – потенциально тяжелые, в результате взрыва газа, произошедшего в субботу в Мадриде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Взрыв, который произошел около 15:00 на улице Мануэля Марото, повредил жилой дом, расположенный над помещением, и бар Mis Tesoros, расположенный рядом. Пожарные вручную расчищают завалы из-за нестабильности здания – опасно использовать технику – которая была эвакуирована.

Жители пострадавшего дома утверждают, что помещение, где произошел взрыв, на самом деле является жилым. Там проживала пара, которая шесть месяцев назад с разрешения владельца сделала ремонт помещения, чтобы сделать выход в подъезд и установить решетку на входе в помещение с улицы. Взрыв разрушил часть подъезда жилого дома и одну из стен упомянутого бара, поэтому первые сообщения указывали на взрыв в баре.

Один из свидетелей рассказал, как взрывом "задело" автомобиль, который в момент взрыва проезжал мимо помещения: "На него упала решетка, которая вылетела, и диваны изнутри. Поэтому он так сильно повредился". Из-за дальнейшей "суматохи" и дыма он не может ничего добавить о состоянии водителя. Он также не знает, были ли жители первого этажа на месте в тот момент. Он утверждает, что видел соседа из противоположного подъезда с раненой ногой, которой позже наложили повязку медики.

Другой очевидец заверил, что бар был полон людей и что в первые минуты после взрыва все, кто был поблизости, "занялись помощью тем, кто был внутри". Оба свидетеля сходятся на том, что "был сильный запах газа".

По словам соседей, которые предоставили информацию полиции, в доме проживало в общей сложности 11 семей: по три на каждом этаже, пара, которая владела взорвавшимся помещением, и другая семья, которая жила в квартире, построенной во внутреннем дворике дома, в глубине подъезда и рядом с помещением, где произошел взрыв.

Скорые помощи Samur, которые оказывают помощь большинству пострадавших, припарковались в соседнем парке Амос Асеро. Полиция была вынуждена перекрыть движение транспорта в этом районе, и ее сотрудники регулируют движение на прилегающих улицах.

В немецком Дюссельдорфе в июле из-за инцидента с фейерверками на городской ярмарке 19 человек получили ранения, четверо из них – тяжелые.

Перед этим в результате взрыва на заправочной станции в Риме пострадали более 20 человек.