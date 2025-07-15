Прем'єр Франції має представити план, як заощадити бюджету 40 млрд євро

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру у вівторок має публічно презентувати свої пропозиції щодо того, яким чином заощадити держбюджету 40 млрд євро.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

15 липня Байру вийде з презентацією свого амбітного плану, що має на меті зекономити держбюджету 40 млрд євро та покращити ситуацію з державним боргом.

Окрім внутрішніх викликів, це завдання стає ще складнішим на тлі намірів президента США застосувати драконівські тарифи до імпорту з Європи та необхідності для Франції збільшувати оборонні витрати.

За даними журналістів, останніми днями Байру багато разів спілкувався з президентом Емманюелем Макроном щодо проєкту. Крім того, у суботу відбулося засідання з усіма дотичними міністрами.

Ключові ідеї плану поки невідомі.

Втім, припускають, що можливі обмеження на державні видатки майже точно не будуть стосуватися витрат міністерства оборони – з огляду на свіжу заяву Макрона про збільшення оборонних витрат у найближчі роки та відповідну домовленість саміту НАТО.

Не виключають, що прем’єр запропонує підвищити податок на надвисокі доходи – цей крок міг би забезпечити приблизно 3 млрд євро.

Також може пролунати ідея про оптимізацію державних агентств – що ще у квітні анонсувала міністерка публічних фінансів, зазначаючи, що це заощадило би 2-3 мільярди бюджетних коштів.

Скорочення державного боргу та оздоровлення ситуації з фінансами було пріоритетною задачею ще для попереднього прем’єр-міністра Мішеля Барньє і перейшло у спадок наступному прем’єру – у ситуації, коли блок Макрона не має парламентської більшості.

Байру ставить за мету суттєво скоротити дефіцит бюджету – з 5,4% ВВП цьогоріч до 3% ВВП, що є дозволеною "межею" для країн ЄС, у 2029 році.

Нинішній глава уряду Франсуа Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне. В ультраправому "Національному об’єднанні" вже дали зрозуміти, що збираються тиснути на нього вотумом недовіри під час осінніх дискусій про новий бюджет.