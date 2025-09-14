Новый премьер Франции отказался от идеи своего предшественника об отмене госпраздников

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню решил отказаться от идеи своего предшественника Франсуа Байру об отмене двух государственных праздников в рамках мероприятий, направленных на сокращение дефицита бюджета.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Правительство во главе с Байру предлагало уменьшить дефицит бюджета Франции с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,6% в 2026 году. Для этого в проекте бюджета, представленного Байру, были существенные сокращения расходов на более 43 млрд евро.

Особое возмущение вызвало предложение премьера Франции отменить два государственных праздника, чтобы сделать их рабочими днями.

Лекорню же сейчас пытается сформировать кабинет министров и разработать проект бюджета на 2026 год, который может быть принят парламентом, где существуют глубокие разногласия.

"Я слышу, что говорят наши граждане: они хотят, чтобы работа приносила доход. Отказ от сокращения праздничных дней потребует поиска других источников финансирования", – сказал он.

Новый премьер-министр заявил, что проконсультируется с представителями профсоюзов. Он призвал к переговорам в парламенте с депутатами оппозиционных партий, таких как социалисты, коммунисты и зеленые.

По его словам, это будет "сложно, но необходимо, чтобы дать стране" бюджет.

Идея Байру об отмене двух государственных праздников вызвала особое возмущение во Франции – против этого выступают более 80% французов.

Читайте также: Последнее правительство Макрона: сможет ли новый премьер вывести Францию из политического кризиса