Переважна більшість французів не хоче скасування державних свят

У Франції опитування показало, що переважна більшість громадян не підтримує ідею прем’єр-міністра Франсуа Байру щодо скасування двох державних свят задля економії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Odoxa, проведеного для Le Parisien.

Згідно з даними опитування, 84% опитаних виступили проти ініціативи Байру, а лише 16% підтримали її.

В опитуванні взяли участь 1004 особи віком від 18 років. Його проводили з 20 по 21 серпня 2025 року.

"Французи цього не хочуть. Вони цінують рівновагу між особистим і професійним життям, і цей захід сприймається як насильство і шкода", – вважає глава компанії Odoxa Гаель Сліман.

У липні Байру, презентуючи заходи економії бюджету, запропонував перетворити Великодній понеділок і День Перемоги в Європі 8 травня на робочі дні.

За його словами, скасування двох державних свят допоможе зекономити 4,2 мільярда євро у бюджеті на 2026 рік.

Опитування, проведене минулого місяця, також показало, що французи не підтримують скасування свят.

Ультраправа партія "Національне обʼєднання" розкритикувала пропозицію скасувати два державні свята і пригрозила вотумом недовіри уряду Байру.

Премʼєр Франції пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне. Голосів ультраправих разом із лівою опозицією достатньо, аби відправити його уряд у відставку.