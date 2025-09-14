В Австрії розповіли, які переваги дає їм нейтралітет

Австрія сподівається стати більш впливовою силою у світовій дипломатії та центром врегулювання конфліктів, заявила очільниця МЗС країни Беате Майнль-Райзінгер.

Глава зовнішньополітичного відомства країни веде кампанію за місце в Раді Безпеки ООН, пропонуючи провести мирні переговори між Росією та Україною і домагаючись повернення до переговорного столу щодо іранської ядерної програми.

Майнль-Райзінгер переконана, що у цьому нейтралітет Австрії може зіграти на користь.

"Є перевага в тому, що ми не є членами НАТО. Це певне розуміння того, що завжди потрібно дотримуватися діалогу", – зазначила вона.

Міністерка сказала, що попри те, що Австрія не є членом НАТО,"ми повинні говорити про адаптацію нашої стратегії безпеки до нових реалій, а не про зловживання терміном нейтралітет для прикриття або для явно проросійських інтересів".

Водночас вона наголосила, що "лише австрійський народ має вирішувати, яку стратегію і політику в галузі безпеки буде проводити Австрія".

Нагадаємо, у серпні МЗС Австрії заявило, що країна готова прийняти переговори лідерів України та Росії щодо завершення війни – для цього Відень може провести консультації з Міжнародним кримінальним судом (МКС), аби узгодити питання ордера на арешт Владіміра Путіна та уникнути його затримання під час візиту.

