В Австрии рассказали, какие преимущества дает им нейтралитет

Австрия надеется стать более влиятельной силой в мировой дипломатии и центром урегулирования конфликтов, заявила глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер.

Заявление австрийского министра приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства страны ведет кампанию за место в Совете Безопасности ООН, предлагая провести мирные переговоры между Россией и Украиной и добиваясь возвращения к переговорному столу по иранской ядерной программе.

Майнль-Райзингер убеждена, что в этом нейтралитет Австрии может сыграть на пользу.

"Есть преимущество в том, что мы не являемся членами НАТО. Это определенное понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога", – отметила она.

Министр сказала, что несмотря на то, что Австрия не является членом НАТО, "мы должны говорить об адаптации нашей стратегии безопасности к новым реалиям, а не о злоупотреблении термином нейтралитет для прикрытия или для явно пророссийских интересов".

В то же время она подчеркнула, что "только австрийский народ должен решать, какую стратегию и политику в области безопасности будет проводить Австрия".

Напомним, в августе МИД Австрии заявил, что страна готова принять переговоры лидеров Украины и России по завершению войны – для этого Вена может провести консультации с Международным уголовным судом (МУС), чтобы согласовать вопрос ордера на арест Владимира Путина и избежать его задержания во время визита.

