У Відні готові домовлятися з МКС, щоб Путін зміг приїхати на переговори

МЗС Австрії заявило, що країна готова прийняти переговори лідерів України та Росії щодо завершення війни – для цього Відень може провести консультації з Міжнародним кримінальним судом (МКС), аби узгодити питання ордера на арешт Владіміра Путіна та уникнути його затримання під час візиту.

Як пише "Європейська правда", про це "Укрінформу" заявили у МЗС Австрії.

У австрійському відомстві зазначили, що країна "має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей та сприяння діалогу й готова виступити місцем проведення й посередником у можливих мирних переговорах, якщо такою буде воля сторін"

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Австрія є договірною стороною Римського статуту МКС, який раніше видав ордер на арешт очільника Кремля Путіна. Однак можливим є проведення консультацій з МКС для забезпечення участі Путіна у переговорах у Відні.

"Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна", – заявили в австрійському МЗС.

Раніше Швейцарія зголосилась прийняти саміт Україна-РФ, пообіцявши Путіну імунітет попри ордер МКС.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що переговори повинні пройти в Женеві.

Також ЗМІ повідомляли, що для потенційної зустрічі розглядають Ватикан.