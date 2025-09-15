В Іспанії спалахнула політична суперечка через пропалестинський протест на велогонці

Іспанські політики вступили у суперечку через пропалестинські протести в Мадриді, через які була достроково припинена велосипедна гонка Vuelta a Espana.

Демонстранти, які протестували проти участі у змаганнях команди Israel-Premier Tech, вторглися на трасу в іспанській столиці, змусивши організаторів скоротити фінальний етап.

Представник центрального уряду в Мадридському регіоні повідомив AFP, що в пропалестинських протестах узяли участь 100 тисяч осіб, додавши, що двох було заарештовано.

Навіть перед фінальним днем організаторам забігу довелося скоротити деякі етапи, а демонстранти, прорвавшись на трасу, спричинили аварії.

У неділю Санчес уперше публічно прокоментував протести, заявивши перед фінальним етапом, що "Іспанія сьогодні є прикладом і джерелом гордості".

Країна стала "прикладом для міжнародної спільноти, яка бачить, як Іспанія робить крок уперед у захисті прав людини", сказав він.

Ізраїль швидко засудив його коментарі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав Санчеса і його уряд "ганьбою" для своєї країни, звинувативши іспанського прем'єра в "підбурюванні протестувальників вийти на вулиці" Мадрида.

Права опозиційна Народна партія яка керує регіоном Мадрида і радою іспанської столиці, також відреагувала з люттю.

Лідер партії Альберто Нуньєс Фейхоо в соціальних мережах різко відреагував на те, що престижне велосипедне змагання закінчилося нападом поліції на протестувальників і застосуванням сльозогінного газу.

За його словами, уряд на чолі із Санчесом допустив "міжнародну ганьбу".

"Уряд дозволив і призвів до незавершення "Вуельти" і, таким чином, до міжнародної ганьби, яка транслювалась по телебаченню по всьому світу", – сказав Фейхоо.

Лідерка Народної партії в Мадриді Ізабель Діас Аюсо своєю чергою зазначила, що Санчес "стає безпосередньо відповідальним за будь-яку сутичку, яка трапиться... яка шкода завдана нашому спорту і нашій країні"

А мер іспанської столиці Хосе Луїс Мартінес-Алмейда сказав: "Те, що сталося сьогодні в Мадриді, є плодом ненависті і насильства, які безвідповідально заохочувалися в останні дні лівими лідерами".

Водночас віцепрем'єрка Йоланда Діас привітала іспанське суспільство за те, що воно "дало урок всьому світу".

"Ізраїль не може змагатись в жодному разі, поки він продовжує здійснювати геноцид", – написала вона в Instagram.

Іспанія, яка визнала Палестинську державу в травні 2024 року, відкрито критикує військову кампанію Ізраїлю в Газі, а уряд Санчеса на початку цього місяця оголосив про нові заходи, спрямовані проти поставок ізраїльського військового спорядження.

