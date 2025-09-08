Іспанія посилює тиск на Ізраїль через "геноцид у Газі"

Іспанія посилить тиск на Ізраїль, заборонивши ізраїльським кораблям і літакам зі зброєю заходити в іспанські порти або входити в іспанський повітряний простір.

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, Іспанія також збільшить допомогу Палестинській автономії та Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) і введе ембарго на товари, вироблені в ізраїльських поселеннях на окупованих палестинських територіях.

"Ми сподіваємося, що ці заходи посилять тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб полегшити страждання палестинського населення", – сказав Санчес у публічному зверненні, яке транслювалося на місцевому телебаченні.

Іспанія також заборонить в'їзд до країни всім, хто брав безпосередню участь у тому, що Санчес назвав "геноцидом".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив у понеділок, що Санчес намагається відвернути увагу громадськості від своїх внутрішніх корупційних скандалів, і кваліфікував його заходи як "антисемітські".

У відповідь Ізраїль заборонив в'їзд до країни міністру праці Йоланді Діас і міністру у справах молоді Сірі Рего, представникам ліворадикального молодшого партнера по коаліції Sumar.

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.