В Испании вспыхнул политический спор из-за пропалестинского протеста на велогонке

Испанские политики вступили в спор из-за пропалестинских протестов в Мадриде, из-за которых была досрочно прекращена велосипедная гонка Vuelta a Espana.

Демонстранты, которые протестовали против участия в соревнованиях команды Israel-Premier Tech, вторглись на трассу в испанской столице, заставив организаторов сократить финальный этап.

Представитель центрального правительства в Мадридском регионе сообщил AFP, что в пропалестинских протестах приняли участие 100 тысяч человек, добавив, что двое были арестованы.

Даже перед финальным днем организаторам забега пришлось сократить некоторые этапы, а демонстранты, прорвавшись на трассу, вызвали аварии.

В воскресенье Санчес впервые публично прокомментировал протесты, заявив перед финальным этапом, что "Испания сегодня является примером и источником гордости".

Страна стала "примером для международного сообщества, которое видит, как Испания делает шаг вперед в защите прав человека", сказал он.

Израиль быстро осудил его комментарии.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал Санчеса и его правительство "позором" для своей страны, обвинив испанского премьера в "подстрекательстве протестующих выйти на улицы" Мадрида.

Правая оппозиционная Народная партия которая руководит регионом Мадрида и советом испанской столицы, также отреагировала с яростью.

Лидер партии Альберто Нуньес Фейхоо в социальных сетях резко отреагировал на то, что престижное велосипедное соревнование закончилось нападением полиции на протестующих и применением слезоточивого газа.

По его словам, правительство во главе с Санчесом допустило "международный позор".

"Правительство позволило и привело к незавершению „Вуэльты" и, таким образом, к международному позору, который транслировался по телевидению по всему миру", – сказал Фейхоо.

Лидер Народной партии в Мадриде Изабель Диас Аюсо в свою очередь отметила, что Санчес "становится непосредственно ответственным за любую стычку, которая случится... какой вред нанесен нашему спорту и нашей стране"

А мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда сказал: "То, что произошло сегодня в Мадриде, является плодом ненависти и насилия, которые безответственно поощрялись в последние дни левыми лидерами".

В то же время вице-премьер Йоланда Диас поздравила испанское общество за то, что оно "дало урок всему миру".

"Израиль не может соревноваться ни в коем случае, пока он продолжает совершать геноцид", – написала она в Instagram.

Испания, которая признала Палестинское государство в мае 2024 года, открыто критикует военную кампанию Израиля в Газе, а правительство Санчеса в начале этого месяца объявило о новых мерах, направленных против поставок израильского военного снаряжения.

