Санчес підтримав пропалестинських протестувальників на фіналі велозмагань
Неділя, 14 вересня 2025, 19:27
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у неділю, 14 вересня, що він захоплюється пропалестинськими протестувальниками, чиї демонстрації вздовж маршруту велосипедної гонки Vuelta a Espana змусили деяких гонщиків погрожувати покинути змагання.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
У зв'язку з запланованими масштабними демонстраціями, у неділю, 14 вересня, було задіяно понад 1000 поліцейських, коли велосипедисти досягли фінального етапу 21-денної гонки в столиці, Мадриді.
Протести, спрямовані проти команди Israel-Premier Tech через дії Ізраїлю в секторі Гази, перервали кілька етапів гонки, яка закінчилася о 19:00 за місцевим часом.
"Сьогодні завершується Vuelta. Ми висловлюємо повагу і визнання спортсменам та захоплення іспанським народом, який мобілізується заради справедливих справ, таких як Палестина", – заявив Санчес.
Іспанія, яка визнала Палестинську державу в травні 2024 року, відкрито критикує військову кампанію Ізраїлю в Газі, а уряд Санчеса на початку цього місяця оголосив про нові заходи, спрямовані проти поставок ізраїльського військового спорядження.
Зауважимо, що ці кроки можуть вплинути і на військову допомогу Ізраїлю з боку США, які мають дві військові бази на півдні Іспанії. Відтак Державний департамент США висловив занепокоєння через таке рішення країни.
Після того, як Ізраїль у відповідь заборонив вʼїзд двом міністрам іспанського уряду, Іспанія відкликала для консультацій свого посла у Тель-Авіві.
