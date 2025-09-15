Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє, що ЄС хоче використати річницю трагедії 1 листопада в місті Новий Сад для посилення протестів, щоб зрештою привести до влади "слухняне керівництво".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації російського видання "Коммерсант", що наводить заяву СЗР.

СЗР Росії стверджує, що заворушення в Сербії пов'язані з "підривною діяльністю" Євросоюзу в країні – через протести студентів Брюссель нібито хоче привести до влади в Сербії "слухняне і лояльне" керівництво.

За версією російського відомства, європейські країни хочуть використати річницю трагедії 1 листопада в місті Новий Сад для посилення протестів і зміни настроїв серед сербів на свою користь.

При цьому СЗР зазначає, що план ЄС щодо "кольорової революції" в Сербії не працює через "патріотичні настрої", вплив Сербської православної церкви і пам'ять про "натівську агресію".

Масові протести з вимогою дострокових парламентських виборів тривають в Сербії вже дев'ять місяців. Вони почалися після того, як 1 листопада на вокзалі міста Новий Сад обвалився навіс, загинули 16 осіб.

Учасники протестів вимагають покарати винних у трагедії, а також посилити боротьбу з корупцією і оголосити дострокові вибори.

Результатом антиурядових заворушень навесні вже стала відставка прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича.

В середині серпня протести посилилися, їх учасники розгромили офіс керівної Сербської прогресивної партії в місті Новий Сад.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що протести в країні більшою мірою спровоковані ззовні.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.