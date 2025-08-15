Протестувальники на півночі Сербії розгромили офіси керівної партії
Новини — П'ятниця, 15 серпня 2025, 07:55 —
Антиурядові протестувальники розгромили офіси правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) в північному місті Новий Сад і зіткнулися з поліцією і прихильниками SNS в столиці Белграді.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У Новому Саді, другому за величиною місті Сербії, поліція і прихильники SNS, лояльні до президента-популіста Александара Вучича, були відсутні, а десятки антиурядових протестувальників розбили вікна в офісах партії, викинули меблі і атрибутику SNS, а також розмазали фарбу по входу в будівлю.
"Він пішов", – скандували протестувальники в унісон, маючи на увазі 13-річне правління Вучича.
Пізніше поліція в повному спорядженні оточила кілька кварталів у центрі міста Новий Сад і застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.
Щоденні протести по всій Сербії, спричинені загибеллю 16 людей, коли в листопаді минулого року обвалився дах відремонтованого залізничного вокзалу в Новому Саді, похитнули популярність Вучича і SNS.
У Белграді сотні протестувальників і прихильників SNS кидали один в одного фаєри і петарди на одному з головних бульварів міста.
Поліція в повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ, щоб змусити їх покинути територію, повідомив очевидець Reuters.
Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Новому Саді та Белграді, а також у містах Панчево і Сабач. За його словами, щонайменше п'ятеро поліцейських отримали поранення.
"Поліція була змушена діяти... щоб запобігти нападам. Ми закликаємо всіх покинути вулиці", – сказав він на пресконференції в Белграді.
У прямому ефірі белградський телеканал N1 показав щонайменше п'ятьох протестувальників, яких затримала поліція.
Вучич пообіцяв нові арешти після протестів.
"Я думаю, що ясно, що вони не хотіли миру і гандійських протестів. Буде більше арештів", – сказав він у прямому ефірі приватного белградського телеканалу Informer TV.
Опозиційна Партія свободи і справедливості заявила, що Педжа Мітровіч, її депутат парламенту, отримав поранення під час протестів і був госпіталізований.
"Це почерк цього уряду і Александара Вучича, таким вони бачать Сербію", – йдеться в заяві партії.
Подібні акції протесту пройшли в містах по всій країні. Раніше в четвер Дачич заявив, що 27 поліцейських і близько 80 цивільних осіб отримали поранення під час зіткнень у середу, а 47 осіб були затримані.
Як відомо, нещодавно у Белграді відбулись масштабні студентські протести – останні у межах акцій, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.
Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.
На початку серпня ЗМІ писали, що Вучич скликав екстрене засідання ради безпеки на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.
