Протестувальники на півночі Сербії розгромили офіси керівної партії

Антиурядові протестувальники розгромили офіси правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) в північному місті Новий Сад і зіткнулися з поліцією і прихильниками SNS в столиці Белграді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У Новому Саді, другому за величиною місті Сербії, поліція і прихильники SNS, лояльні до президента-популіста Александара Вучича, були відсутні, а десятки антиурядових протестувальників розбили вікна в офісах партії, викинули меблі і атрибутику SNS, а також розмазали фарбу по входу в будівлю.

"Він пішов", – скандували протестувальники в унісон, маючи на увазі 13-річне правління Вучича.

Пізніше поліція в повному спорядженні оточила кілька кварталів у центрі міста Новий Сад і застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Щоденні протести по всій Сербії, спричинені загибеллю 16 людей, коли в листопаді минулого року обвалився дах відремонтованого залізничного вокзалу в Новому Саді, похитнули популярність Вучича і SNS.

У Белграді сотні протестувальників і прихильників SNS кидали один в одного фаєри і петарди на одному з головних бульварів міста.

Поліція в повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ, щоб змусити їх покинути територію, повідомив очевидець Reuters.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Новому Саді та Белграді, а також у містах Панчево і Сабач. За його словами, щонайменше п'ятеро поліцейських отримали поранення.

"Поліція була змушена діяти... щоб запобігти нападам. Ми закликаємо всіх покинути вулиці", – сказав він на пресконференції в Белграді.

У прямому ефірі белградський телеканал N1 показав щонайменше п'ятьох протестувальників, яких затримала поліція.

Вучич пообіцяв нові арешти після протестів.

"Я думаю, що ясно, що вони не хотіли миру і гандійських протестів. Буде більше арештів", – сказав він у прямому ефірі приватного белградського телеканалу Informer TV.

Опозиційна Партія свободи і справедливості заявила, що Педжа Мітровіч, її депутат парламенту, отримав поранення під час протестів і був госпіталізований.

"Це почерк цього уряду і Александара Вучича, таким вони бачать Сербію", – йдеться в заяві партії.

Подібні акції протесту пройшли в містах по всій країні. Раніше в четвер Дачич заявив, що 27 поліцейських і близько 80 цивільних осіб отримали поранення під час зіткнень у середу, а 47 осіб були затримані.

Як відомо, нещодавно у Белграді відбулись масштабні студентські протести – останні у межах акцій, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.

На початку серпня ЗМІ писали, що Вучич скликав екстрене засідання ради безпеки на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.

