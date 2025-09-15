Служба внешней разведки РФ заявляет, что ЕС хочет использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов, чтобы в конечном итоге привести к власти "послушное руководство".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации российского издания "Коммерсант", которое приводит заявление СВР.

СВР России утверждает, что беспорядки в Сербии связаны с "подрывной деятельностью" Евросоюза в стране – из-за протестов студентов Брюссель якобы хочет привести к власти в Сербии "послушное и лояльное" руководство.

По версии российского ведомства, европейские страны хотят использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов и изменения настроений среди сербов в свою пользу.

При этом СВР отмечает, что план ЕС по "цветной революции" в Сербии не работает из-за "патриотических настроений", влияния Сербской православной церкви и памяти о "натовской агрессии".

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже девять месяцев. Они начались после того, как 1 ноября на вокзале города Новый Сад обрушился навес, погибли 16 человек.

Участники протестов требуют наказать виновных в трагедии, а также усилить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы.

Результатом антиправительственных беспорядков весной уже стала отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

В середине августа протесты усилились, их участники разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Новый Сад.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты в стране в большей степени спровоцированы извне.

Подробнее о протестах в Сербии читайте в статье: Революция без помощи ЕС: почему взорвались протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.