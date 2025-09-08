У Белграді пройшов черговий масовий протест

Тисячі студентів-протестувальників вигукували гасла проти президента Сербії Александара Вучича на мітингу в центрі Белграда в понеділок, 8 вересня, звинувачуючи поліцію в жорстокості під час недавніх антиурядових демонстрацій.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, протестувальники вимагали покарати поліцейських, відповідальних за надмірне застосування сили під час місяців заворушень, в тому числі за нібито погрози зґвалтуванням студентки.

Фото: AP

Студентка Ніколіна Сінджеліч, яку затримали минулого місяця під час протестів, заявила, що під час ув'язнення її "били та сексуально домагалися".

"Вони (уряд) б'ють нас, бо бояться нас", – сказала Сінджеліч у промові перед штабом спеціального поліцейського підрозділу, командира якого вона звинуватила у погрозах зґвалтуванням.

Фото: AP

Натовп бурхливо підтримав промову Синджеліч, скандуючи "Йому кінець", маючи на увазі президента Сербії.

Фото: AP

А 5 вересня писали, що сербська поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати на території університетського містечка в Новий Сад, щоб розігнати протестувальників, які вимагали проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.

Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.