У Белграді пройшов черговий масовий протест
Понеділок, 8 вересня 2025, 19:44
Тисячі студентів-протестувальників вигукували гасла проти президента Сербії Александара Вучича на мітингу в центрі Белграда в понеділок, 8 вересня, звинувачуючи поліцію в жорстокості під час недавніх антиурядових демонстрацій.
Про це пише AP, передає "Європейська правда".
Як зазначається, протестувальники вимагали покарати поліцейських, відповідальних за надмірне застосування сили під час місяців заворушень, в тому числі за нібито погрози зґвалтуванням студентки.
Студентка Ніколіна Сінджеліч, яку затримали минулого місяця під час протестів, заявила, що під час ув'язнення її "били та сексуально домагалися".
"Вони (уряд) б'ють нас, бо бояться нас", – сказала Сінджеліч у промові перед штабом спеціального поліцейського підрозділу, командира якого вона звинуватила у погрозах зґвалтуванням.
Натовп бурхливо підтримав промову Синджеліч, скандуючи "Йому кінець", маючи на увазі президента Сербії.
А 5 вересня писали, що сербська поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати на території університетського містечка в Новий Сад, щоб розігнати протестувальників, які вимагали проведення дострокових виборів.
Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.
Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.
Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.
