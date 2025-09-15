У Данії оголосили вирок росіянину за підрив банкомата і зрив роботи аеропорту
У Данії частково виправдали росіянина, якого судили за зрив роботи аеропорту Біллунда, виготовлення вибухівки та підрив банкомата; у підсумку йому присудили шість років позбавлення волі та депортацію.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
У Данії завершився суд над 38-річним росіянином Сергеєм Іконніковим, якого звинуватили у виготовленні вибухівки, підриві банкомату та намірі підірвати вибухівку в аеропорту Біллунда в квітні 2024 року – роботу летовища через загрозу зупиняли на 9 годин.
Росіянина затримали у квітні 2024 року, звинувачення оголосили у лютому 2025 року.
Під час останнього слова росіянин сказав, що шкодує про свої вчинки.
Суд виправдав його за найбільш серйозним звинуваченням – щодо наміру влаштувати вибух в аеропорту, за яким йому загрожувало довічне ув’язнення. Також судді визнали його винним у виробництві менших обсягів вибухівки, ніж йшлося у звинуваченні (1,2 кг замість 3 кг).
Росіянин визнав, що робив вибухівку з метою підриву банкомату у Леголенді, та отримав вирок за цей підрив. Він передумав застосовувати решту вибухівки, яку підготував, та здав її поліції в аеропорту Біллуда.
Суд дійшов висновку, що чоловік мав розуміти небезпечність своїх дій і те, що це призведе до зриву роботи аеропорту. За цими звинуваченнями його засудили до 6 років позбавлення волі та видворення з території країни.
Це більше, ніж 5 років, про які просив адвокат, та менше, ніж 7,5 років, як хотіли прокурори.
Нагадаємо, німецькі органи безпеки застерегли громадян, що Росія шукає "одноразових агентів" для шпигунства та скоєння диверсій в країні.