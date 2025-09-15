У Данії оголосили вирок росіянину за підрив банкомата і зрив роботи аеропорту

У Данії частково виправдали росіянина, якого судили за зрив роботи аеропорту Біллунда, виготовлення вибухівки та підрив банкомата; у підсумку йому присудили шість років позбавлення волі та депортацію.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У Данії завершився суд над 38-річним росіянином Сергеєм Іконніковим, якого звинуватили у виготовленні вибухівки, підриві банкомату та намірі підірвати вибухівку в аеропорту Біллунда в квітні 2024 року – роботу летовища через загрозу зупиняли на 9 годин.

Росіянина затримали у квітні 2024 року, звинувачення оголосили у лютому 2025 року.

Під час останнього слова росіянин сказав, що шкодує про свої вчинки.

Суд виправдав його за найбільш серйозним звинуваченням – щодо наміру влаштувати вибух в аеропорту, за яким йому загрожувало довічне ув’язнення. Також судді визнали його винним у виробництві менших обсягів вибухівки, ніж йшлося у звинуваченні (1,2 кг замість 3 кг).

Росіянин визнав, що робив вибухівку з метою підриву банкомату у Леголенді, та отримав вирок за цей підрив. Він передумав застосовувати решту вибухівки, яку підготував, та здав її поліції в аеропорту Біллуда.

Суд дійшов висновку, що чоловік мав розуміти небезпечність своїх дій і те, що це призведе до зриву роботи аеропорту. За цими звинуваченнями його засудили до 6 років позбавлення волі та видворення з території країни.

Це більше, ніж 5 років, про які просив адвокат, та менше, ніж 7,5 років, як хотіли прокурори.

Нагадаємо, німецькі органи безпеки застерегли громадян, що Росія шукає "одноразових агентів" для шпигунства та скоєння диверсій в країні.